فيديو محمد عساف يتغزل بزوجته ويشيد بتفهمها لطبيعة عمله : "تسببت في هدوئي النفسي"

محمد عساف الفنان الفلسطيني حل ضيفًا عبر الفيديو على برنامج "MBC Trending" الذي يعرض عبر شاشة MBC 4، وتحدث خلال اللقاء عن كواليس أحدث أعماله الغنائية وهي أغنية "الحياة" إضافة إلى حديثه عن زوجته التي كان احتفل بزفافه منها قبل حوالي 4 أشهر.

محمد عساف يتغزل بزوجته

محمد عساف أكد على حبه وتقديره لزوجته وتفهمها لطبيعة عمله خاصة وأنه بدأ يعمل على أغنيته الجديدة خلال قضائه فترة شهر العسل، في لندن، وتابع قائلًا: "الله يعطيها الصحة.. مستحملاني ومتفهمة كثير جو شغلي.. أنا كتير مبسوط وسعيد من ردة فعلها على أعمالي والأشياء اللي بشتغل فيها".

وأضاف محمد عساف أنه في فترة من الفترات كان معارضًا لفكرة الزواج، لكن رأيه تغير بعدما تعرف على زوجته، وتابع: "أنا كنت معارض موضوع الزواج لكن هو نصيب وفي استقرار وهدوء والنفسية ارتاحت كثيرًا ولما تلاقي هذا التوافق مع الطرف الثاني، الأمر بيفرق".

تفاصيل أغنية الحياة لمحمد عساف وحلا الترك

وعن أوبريت الحياة، قال محمد عساف إن شركة بلاتينيوم ريكوردز طلبت منه التعاون في هذا العمل الجماعي، وقام بتسجيل الجزء الخاص به، والتقى حينها بالفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، وتجمع الأغنية عدد من النجوم الذين ظهروا في "أراب أيدول" مثل أحمد جمال ويعقوب شاهين.

وبعدها وخلال تواجده بلندن تلقى اتصالًا من المخرج جاد شويري الذي طلب منه تصوير فيديو كليب للأغنية خلال فترة الإغلاق الموجود في بريطانيا بسبب فيروس كورونا، وأوضح المطرب الفلسطيني أن أغنية "الحياة" دوت الخليج أغنية جميلة جدا وتحكي عن الحياة والحب والتسامح في ظل الأجواء التي نعيشها هذه السنة، ومنها جائحة كورونا.

تفاصيل زواج محمد عساف

الجدير بالذكر أن محمد عساف كان قد احتفل بزواجه من ريم عودة التي تعرف عليها خلال حفل له في دبي في شهر أغسطس الماضي؛ وذلك بشكل مفاجئ حيث تسربت عدة صورة من حفل زفافه، وبعدها كشف في تسجيل صوتي لأحد البرامج أنه كان يود أن يشارك الجمهور لحظات حفل زفافه ولكنه احترم حالة الحداد التي يمر بها المواطنين بعد أحداث انفجار بيروت، وكذلك بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا والتي منعته من إقامة حفل زفاف ضخم.