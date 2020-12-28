حفلات ومناسبات فنية تسبّبت في تفشي "كورونا" بالوسط الفني

حالات تفشي فيروس كورونا بين الوسط الفني ما تزال آخذة في التوسع والإزدياد خاصة بعد حضور العديد من النجوم للحفلات والمناسبات الفنية التي أقيمت في الأسابيع الماضية والتي تسببت بإنتقال العدوى للكثيرين وآخرها مناسبة عيد ميلاد النجمة نيللي كريم حيث أعلن بعدها العديد من الفنانين الذين شاركوا بهذه المناسبة عن اصابتهم بالفيروس.

إصابة نجوم بكورونا بعد عيد ميلاد نيللي كريم

إصابات بالجملة بين النجوم بفيروس كورونا ظهرت الى العلن في الأيام القليلة الماضية ممن حضروا عيد ميلاد النجمة نيللي كريم وتصدرتهم النجمة يسرا التي أعلنت اصابتها بهذه الجائحة وأقلقت الجمهور على حالتها الصحية، و وذكرت المعلومات الصحافية بأن يسرا متعبة جدًا، وتعاني من صعوبة في التنفس.

وبعد ساعات من إعلان إصابة يسرا بكوفيد 19، أعلن عدد آخر من الذين حضروا الحفل اصابتهم بعدوى كورونا وبينهم المنتج جمال العدل والمخرجة “إيناس الدغيدي اللذين شعرا بالإعياء وأعراض الجائحة فيما ما تزال الانظار تتوجه نحو مصير بقية الحاضرين للحفل,

وكانت نيللي كريم استقطبت في عيد ميلادها العديد من النجوم في ظل همال الحضور للإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، او حتى الإمتناع عن التجمعات خاصة بعد بدء غزو الموجة الثانية للفيروس للعديد من البلدان.

إصابات النجوم في مهرجان القاهرة السينمائي

"مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" بدورته الـ 42 الذي اختتم فعالياته مؤخرا، أثار بدوره حالة من الرعب بين الفنانين بعدما أعلنت بداية الفنانة صابرين عن إصابتها بكورونا بعد حضورها إفتتاح المهرجان.

وأكدت النجمة المصرية بتدوينة نشرتها على السوشال ميديا بأنها نتيجة فحصها جاءت إيجابية، وطلبت من زملائها الذين خالطوها في المهرجان بإجراء الفحوصات والعزل المنزل خوفا من نقل العدوى اليهم.

وأعلنت الفنانة الشابة بسنت شوقي، خطيبة الفنان محمد فراج عن إصابتها بفيروس كورونا ونشرت حينها خبر إصابتها عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" معلقة: "أنا للأسف إيجابي، الحمد لله أنا معنديش أعراض، بس مع ده بردو أنا حاملة للفيروس، فياريت أي حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أول بأول".

كما أعلن الفنان المصري يوسف حسين الشهير بـ "جو شو" عن إصابته بفيروس كورونا بعد انتهاء مهرجان القاهرة طالبا من الجمهور الدعاء له، وايضا اصيب الفنان الشاب صدقي صخر بفيروس كورونا بعد حضوره للمهرجان.

إصابات النجوم بكورونا في مهرجان الجونة

مهرجان الجونة ايضا أثار ضجة كبيرة حين الإعلان عن موعده وعدم الغائه في ظل ما يعيشه العالم من انتشار فيروس كورونا، وبالفعل تحققت مخاوف البعض وأعلن العديد من النجوم اصابتهم بالفيروس بعد انتهاء فعاليات المهرجان التي تواصلت لأيام، ومن بين الذين أعلنوا إصاباتهم الفنانة بسمة وآسر ياسين وعلا رشدي وأحمد داود وميس حمدان وسلمى أبو ضيف وسارة عبد الرحمن والمغني ويجز وزينب غريب وغيرهم، لكن الجميع أعلن بعد فترة شفائهم لحسن الحظ.

كما اصيبت نشوى بالفيروس عقب انتهاء المهرجان واقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعدما لم تستجب بداية للعلاج ما اضطرها الى توجيه استغاثة الى وزارة الصحة عبر صفحتها على فيسبوك، قائلة إن حالتها تتردى وإن بروتوكول العلاج لا يجدى معها نفعا.

مهرجان الجونة الذي اختتمت فعالياته في نهاية اكتوبر 2020 تضمن عددا من الحفلات التي كانت تقام بشكل يومي بحضور عدد كبير من النجوم الذي لم يتخذ معظهم اجراءات الوقاية مثل ارتداء الكمامة وعدم الاختلاط مع الآخرين بمسافات قريبة.