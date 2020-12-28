غدا.. "المتفائل" يحتفل مع جمهوره بالعام الجديد ضمن " القومي للمسرح "

القاهرة - محمد ابراهيم - تقدم فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح عرضها الناجح " المتفائل " من جديد على المسرح القومي بالعتبة وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ٢٩،٣٠،٣١ من شهر ديسمبر الجاري في تمام الثامنة مساء، على ان تكون ليلتي عرض ٣٠،٣١ ديسمبر بالمجان، وذلك لمشاركة العرض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال١٣.
عرض " المتفائل " تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، كريم محروس المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، العرض عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.
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المركز الإعلامي - البيت الفني للمسرح