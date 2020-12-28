غدا.. "المتفائل" يحتفل مع جمهوره بالعام الجديد ضمن " القومي للمسرح "

القاهرة - محمد ابراهيم - تقدم فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح عرضها الناجح " المتفائل " من جديد على المسرح القومي بالعتبة وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ٢٩،٣٠،٣١ من شهر ديسمبر الجاري في تمام الثامنة مساء، على ان تكون ليلتي عرض ٣٠،٣١ ديسمبر بالمجان، وذلك لمشاركة العرض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال١٣.

عرض " المتفائل " تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، كريم محروس المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، العرض عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.

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المركز الإعلامي - البيت الفني للمسرح