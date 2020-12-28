وقالت راندا لـ "دوت الخليج": "عادة لا أحب الخروج من المنزل من أجل الاحتفال برأس السنة أو الكريسماس ولكن من المرات القليلة التى خرجت فيها مع ابنى تعرضنا خلالها لموقف طريف وكان ذلك فى دبى".
وأضافت راندا: قررنا السفر إلى دبى للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة ولم نحجز بشكل مسبق مكان فى أحد الفنادق الكبرى هناك واعتمدنا على الحضور والحجز بشكل مباشر، لكن فور وصولنا وجدنا جميع الأماكن ممتلئة عن آخرها وكاملة العدد".
وأوضحت أن هذا الموقف دفعنا إلى قضاء يوم جميل فى شوارع دبى لنشاهد الاحتفالات الخاصة بهم واكتشفنا أن هذا أفضل بكثير حيث قضينا وقتا ممتعا أكثر مما كان مخططا له وكان ما يهمنى هو سعادة ابنى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمناسبة رأس السنة والكريسماس.. راندا البحيري تكشف عن موقف طريف تعرضت له مع ابنها فى دبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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