إطلالة ساحرة لـ إليسا في أحدث ظهور عبر الإنستجرام ..شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت إليسا مرتدية فستان باللون النحاسي والأسود تميز بقصة جريئة فوق الركبة وقصة جذابة من ناحية الصدر،كما لم تتكلف في إرتداء الكثير من الاكسسوارت وإكتفت بأرتداء أقراط رقيقة وناعمة .

أما من الناحية الجمالية فأعتمرت اليسا مكياج بالالوان الترابية الرقيقة ،وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها.

وحققت أغنية صاحبة رأي، لـ إليسا، 11 مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات،على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس: ايلي بربر.