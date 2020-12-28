ماذا ينتظر صناع السينما والدراما فى 2021 .. مصير مجهول يواجه السينما.. والدراما تتحدى كورونا

أيام قليلة تفصلنا عن عام 2021، ومع استمرار وباء فيروس كورونا المستجد يواجه الوسط الفنى مصير مجهول، وتحديدا الأفلام الفنية التى تم تصويرها خاصة فى السينما والتى تشهد عدد من الافلام الجاهزة للعرض الا ان صناع السينما يرفضون عرضها بسبب فيروس كورونا وخوفا من الخسارة المادية بينما فى الدراما يواجه صناع الاعمال شبح كورونا اثناء تصوير اعمالهم الا ان عرض اعمالهم لن يتاثر بالفيروس.

نرصد فى التقرير التالى ما ينتظره صناع السينما والدراما فى 2021 فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

السينما :

تشهد السينما فى عام 2021، وجود عدد كبير من الافلام الجاهزة للعرض الا ان موقف عرضها مازال غامضا بسبب انتشار فيروس كروونا وهو الذى اثر سلبيا على نسبة اشغال دور العرض والذى لا يتعدى 50 % وهو الامر الذى يرفض ان يجازف به منتجى الافلام خوفا من الخسارة خاصة ان كانت هناك تجارب سابقة ولم تحقق النجاح المرجو منه ولعل من ابرزها فيلم "الصندوق الاسود" للفنانة منى زكى.

كما ان صناع السينما لن يغامروا بافلامهم ذات الميزاينات الضخمة لعرضها فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها السينما وربما هى الاصعب فى تاريخ السينما وهو ما اكد عليه المنتج صفوت غطاس نائب رئيس غرفة صناع السينما : فى البداية اتمنى ان تزول هذه الغمة عن البلاد فى اقرب وقت ممكن حتى يمكن ان نعود الى حياتنا الطبيعية واتمنى ان يسلم الجميع من الاصابة بهذا الفيروس اللعين والسينما عانت كثيرا فى العام الماضى وبالتالى مع استمرار كورونا تظل السينما الاكثر تأثيرا وتواجه مصير مجهول خاصة ان ليس هناك وقت محدد لانتهاء الازمة.

واضاف غطاس : اتصور ان المنتجين لن يغامروا باعمالهم فى دور العرض خوفا من الخسارة وخاصة فى ظل عدم زيادة نسبة الاشغال فى دور العرض فضلا عن أن المصير المجهول الذى نواجه هوه ربما يكون هناك قرارا باغلاق دور العرض منعا لانتشار فيروس كورونا والتجمعات.

الدراما :

اما تشهد دراما 2021 منافسة شرسه ولم تتاثر كثيرا بفيروس كورونا خاصة ان المنتج الفنى يتم عرضه على الشاشة الصغيرة بمقابل مادى للحقوق العرض وبالتالى التاثير الاكبر سيكون فى لوكيشن التصوير وهو الامر الذى يلزم المنتجين بضرورة تفعيل كافة الاجراءات الاحترازية من اجل حماية صناع العمل من ممثلين ومصورين وعمال وغيرهم من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويحاول منتجى الدراما حاليا الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية حيث يفرص كل منتج على فريق العمل ارتداء الكمامات والاتزام بالتباعد الاجتماعى وهو ما اكد عليه الفنان اشرف زكى نقيب الممثلين قائلا : اننا كنقابة وجهنا تحذير شديد على ضرورة تنفيذ كل الاجراءات الاحترازية التى دعت اليها وزارة الصحة كما ان كل صناع الدراما تتحمل المسئولية كاملة ولديها حس وطنى وانسانى فى ان تحافظ على نفسها من اجل امتاع جمهورها من خلال أعمالها الجديدة والتى تعرض فى عام 2021.