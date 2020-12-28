جينفير لوبيز تظهر بإطلالة انيقة في شوارع نيويورك .. صور

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجمة العالمية جينفير لوبيز أثناء تجولها مع خطيبها لاعب كرة البيسبول اليكس رودريجرز وهي ترتدي الكمامة في ولاية نيويورك الامريكية.

ويأتي ذلك بعد قضاء جينفير لوبيز أجازة اعياد الكريسماس في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الامريكية.

وكشفت جينيفير لوبيز مصير حفل زفافها في ظل ظروف انتشار وباء فيروس كورونا حول العالم وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت أكثر دول العالم تضررًا.

وقالت جينفير لوبيز في حوارها مع الإعلامية الشهيرة الين دي جينيرس إنها كان من المفترض إقامة حفل زفافها على خطيبها لاعب كرة البيسول الشهير اليكس رودريجرز في غضون هذه الأيام.

وأضافت النجمة ذات الأصول اللاتينية أنها لا تعلم ماذا سيحدث وأنها ستنتظر مثل باقي العالم آخر تطورات فيروس كورونا.