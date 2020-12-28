ريم مصطفى برفقة شقيقاتها مع صاحبة السعادة.. شاهد

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة تجمعها بشقيقاتها الثلاثة برفقة صاحبة السعادة اسعاد يونس، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلقت ريم مصطفى، قائلة: " هتقابلوا أخواتي الجميلات ..رفقاء روحي اليوم الساعة 11 مساءً على #dmc مع Sahbet El Saadaessyounis"
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، ونالت العديد من التعليقات التي تصف مدى الشبه الكبير الذي يجمعهم.
وتحل الفنانة ريم مصطفى، اليوم الإثنين ضيفة برنامج صاحبة السعادة والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.
يذكر أن ريم مصطفى شاركت مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات.
ويشارك في بطولة المسلسل كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.
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