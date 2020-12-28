مايا دياب تظهر مع كائنات فضائية من برنامج "ع غير كوكب "

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب مجموعة صور جديدة أثناء حضورها في برنامج "ع غير كوكب "،وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مايا مع شخصيات كرتونية مجسدة في شكل كائنات فضائية ،وكتبت معلقة على الصور :"Humans aren’t real "

وكانت قد أعلنت النجمة اللبنانية مايا دياب عن صدور أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "دوب" اليوم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت مايا دياب الصورة الرسمية للأغنية، مرتدية توب شتويا أنيقا مكشوف الكتف والساق، أما من الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.