بعد قرار عرضها على شاهد .. 5 معلومات عن مسرحية بودى جارد آخر أعمال عادل إمام

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن عرض مسرحية "بودى جارد" على منصة شاهد vip. وقال تركي آل الشيخ: "يسعدنا ان نعلن لكم أنه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض المسرحية الاخيرة للفنان الكبير عادل إمام (بودي جارد) التي سيتم بثها قريبًا على منصة شاهد vip لأول مرة في التاريخ.. أدعوكم للمسارعة بالاشتراك في منصة شاهد والاستمتاع بالعمل الكبير.. أنا أول واحد باشترك".

ونرصد 5 معلومات عن المسرحية بعد قرار عرضها على شاهد بعد توقف عرضها منذ عشرة سنوات.

- بودي جارد" كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام وشارك في بطولتها عزت أبوعوف، سعيد عبد الغني، وشيرين سيف النصر.

- عرضت في الفترة من بين عامي 1999 و2010 وتعد من أطول المسرحيات عرضًا بالنسبة للمدة في الوطن العربي.

- شارك فى المسرحية الفنان الراحل مصطفى متولي، قبل تصويرها تليفزيونيا، وتوفى بعد أحد العروض وتم استبداله بالفنان محمد أبو داود.

- كانت البطلة الأولى شيرين سيف النصر، وشعرت بإنهاك شديد من كثرة العروض والسنوات، فقررت الرحيل وتم استبدالها بالفنانة رغدة.

تدور أحداث المسرحية حول سجين يدعى "أدهم"، يلعب بطولته عادل إمام، ويعقد صفقة فى السجن مع أحد رجال الأعمال الكبار فى مصر، والمتهم بسرقة 700 مليون جنيه، ويعمل كحارس شخصى لدى زوجة رجل الأعمال، بعد خروجهما من السجن، وتقع فى غرامه، وحينما يكتشف رجل الأعمال خيانة زوجته، يقرر إعادة البودى جارد للسجن مرة أخرى من خلال مواقف كوميدية.