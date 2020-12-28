لأول مرة.. المستشار تركي آل شيخ يعلن عن مسرحية لعادل إمام

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المستشار تركي آل شيخ عن عرض مسرحية لعادل إمام وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "آل شيخ" قائلا: "يسعدنا ان نعلن لكم أنه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض المسرحية الاخيرة للفنان الكبير عادل إمام (بودي جارد) التي سيتم بثها قريبًا على منصة شاهد vip لأول مرة في التاريخ.. أدعوكم للمسارعة بالاشتراك في منصة شاهد والاستمتاع بالعمل الكبير.. أنا أول واحد باشترك".

مسرحية "بودي جارد" بطولة الزعيم عادل إمام، وكتابة يوسف معاطي وإخراج رامي إمام