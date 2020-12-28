عقب اقتحامه 2020.. فيروس كورونا يصيب النجوم في هذا العام

القاهرة - محمد ابراهيم - لقب عام 2020 بعام الكورونا، حيث انهار العالم في وتغيرت أحواله رأساعلى عقب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام، وكالعادة تعرض عدد من نجوم الفن لهذا الفيروس اللعين.

ويرصد "دوت الخليج الفني" بالتزامن مع انتهاء عام 2020 إصابات الفنانين بفيروس كورونا:

1_الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

أصيبت الفنانة رجاء الجداو بفيروس كورونا، والذي أدى إلى دخولها أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية، وتدهور حالتها الصحية والذي أدى إلى وفاتها، وأفجع هذا الخبر الجميع وذلك عقب كشف أحد المصادر داخل مستشفى العزل بأنها ميتة إكلينيكيا عقب وضعها على جهاز تنفس صناعي.

2_ الفنانة نشوى مصطفى

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتدهورت حالتها الصحية واستغاثت بالمسئولين وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل إلى أن تعافت من هذا الفيروس.

3_ الفنانة بسمة

أعلنت الفنانة بسمة إصابتها بفيروس كورونا، وحذرت مخالطيها لكي يقومو بإجراء المسحة، وكشفت بسمة عن الأعراض التي تعرضت لها قائلها أنها خفيفة.

4_الفنان كريم فهمي

أعلن الفنان كريم فهمي، عن إصابته بكورونا، وتحدث عن تفاصيل إصابته قائلا: "، إن تجربة الإصابة بالفيروس هى تجربة صعبة للغاية ولكن لابد من التفاؤل بعيدًا عن الخوف وأنه حصل على إجازة من التصوير لعدم مخالطته أحد.

5_صابرين

أعلنت الفنانة صابرين عن إصابتها بفيروس كورونا عقب مهرجان القاهرة السينمائي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائله: "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم".

6_الفنانة بسنت شوقي

أعلنت الفنانة بسنت شوقي عن إصابتها بكورونا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائله: " انا للاسف ايجابى، الحمد لله انا معنديش اعراض، بس مع ده بردو انا حاملة للفيروس، فا ياريت اى حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته اول بأول لأن فيه ناس كتير معندهمش اعراض او اعراض بسيطة جدا ويا ريت تاخدوا فيتامين سى وزينك وتأكلوا كويس وتشربوا كتير وتاخدوا بانادول وهكذا".

7_الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض

أعلن الفنان محمد الشرنوبي إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، وبدأ مرحلة العزل المنزلي إلى أن أعلن تعافيهما منذ يومين.

8_الفنانة يسرا

أعلنت الفنانة يسرا عن غصابتها من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس يوك" ودعمها عدد كبير من نجوم الفن، كما خضعت للعزل المنزل ولكنها كانت قد حضرت حفل الدير جيست وعيد ميلاد نيللي كريم.

9_ المنتج جمال العدل

أعلن المنتج جمال العدل إصابته بفيروس كورونا وأكد أنه التزم بالحجر المنزلي عقب ظهور نتائج المسحة مباشرة.

10_إيناس الدغيدي

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي في تصريحات صحفية أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب حضورها عيد ميلاد نيللي كريم مع يسرا وجمال العدل.

11_ الملحن عمرو مصطفى

أعلن الملحن خالد تاج الدين عن غاصبة الملحن عمرو مصطفى، وذلك من خلال تعليق له قائلا: "أخويا وحبيبي الفنان عمرو مصطفى إيجابي كورونا.. ألف سلامة عليك يا عمرو وتقوم بالسلامة ان شاء الله".