فن ومشاهير

إصابة شقيق الفنان محمد صبحي بكورونا

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان مجدي صبحي عن إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "صبحي" قائلا: "عندي كورونا، أشكر أخي الفنان الكبير محمد صبحي، صاحب الإنسانيات العظيم، ووقوفه معي في هذه الأزمة الكبيرة واتصالاته على أعلى مستوى لإنقاذي".

وتابع قائلا: "أشكر الفنانة الكبيرة نهال عنبر على مجهودها الخارق معي، أشكر نقيبي الدكتور أشرف زكي على موقفه المشرف معي، أشكر مجلس النقابة، أشكر مدير مستشفى العجوزة د.طارق، على مجهوده الرائع"، طالبا من جمهوره ومحبيه الدعاء له".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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