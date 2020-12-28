محمد حماقى يقضى ليلة رأس السنة فى منزله

كشف الفنان محمد حماقى عن ألبومه الجديد، وكيفيه قضاء ليلة رأس السنة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال حماقى فى لقاء ببرنامج MBCTrending : اننى ساقضى ليلى رأس السنة فى المنزل، وذلك بعد اعلان الغاء كافة الحفلات الخاصة بليلة راس السنة وكنت اتمنى اهن التقى بجمهورى.

وأما عن الألبوم قال حماقى : كان من المقرر ان يتم طرحه فى الصيف الماضى، الا اننى قررت تأجيله بسبب فيروس كورونا و اهجرى حاليا وضع اللمسات الاخيرة عليه حيث من المقرر أن يتم طرحه فى العام الجديد وهو يتضمن من 12 الى 15 اغنية.

واحتفل الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده الـ 44 أمس بعد وصوله لقمة نجوميته من خلال مشوار فني طويل بدأ عام 1997.