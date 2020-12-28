مى عمر تسترجع ذكريات طفولتها البائسة ودخولها الملجأ في «لؤلؤ»

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر والتى تم عرضها على قناة ON، حيث بدأت الحلقة باستدعاء "لؤلؤ" – مى عمر – مشاهد متتالية أثناء وجودها بغرفة العمليات والتى نلقت لها بعد محاولة قتلها، واسترجعت لؤلؤ مشوارها منذ أن كانت طفلة تعيش فى فقر شديد مع والدتها سلوى عثمات وحمدى هيكل.

وكشفت العمل عن الطفلة سنية ووالدتها سلوى عثمان ووالدها حمدى هيكل، الذى يعمل فى تجارة الحرام ويجبر زوجته على الجلوس مع الزبائن لتسليتهم في مقابل المال، وظهرت جدة لؤلؤ – أحلام الجريتلى – التى كشفت أن السبب وراء تسمية سنية باسم لؤلؤ هو حنيتها وقلبها الطيب .

وخلال أحداث الحلقة، تعرضت والدة لؤلؤ – سلوى عثمان للسجن، بسبب تلفيق تهمة مقتل أحد الزبائن عن طريق زوجها حمدى هيكل الذى شهد عليها زورًا أنها سيدة خائنة، مما جعل القاضي يحكم عليها بالسجن المؤبد، وهو مما دفع جدة لؤلؤ لوضعها في ملجأ لعدم قدرتها على رعايتها .

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلًا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى