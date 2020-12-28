بسبب "للإيجار".. شيرى عادل تلتقى خالد الصاوى فى الإسكندرية

يصور فريق عمل فيلم "للإيجار" عددا من المشاهد الخارجية فى مدينة الإسكندرية حاليا وذلك تمهيدا لعرضه فى عام 2021.

وتجمع المشاهد الخارجية بين شيرى عادل وخالد الصاوى ومن المتوقع أن يعود فريق العمل إلى القاهرة خلال أيام قليلة من أجل استكمال التصوير داخل أحد الاستوديوهات.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويق كوميدي عن «الوحدة والعزلة» حول شخصية قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار.

الفيلم من بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وجيهان خليل وياسر الطوبجى وعصام السقا وهايدي رفعت، وإنتاج محمد دياسطى، ومحمد الحمادى، من إخراج وتأليف إسلام السيد بلال، ومدير تصوير رامي سالم، ومن المقرر أن يمتد تصوير الفيلم فى مدينة الإسكندرية لمدة أسبوعين.