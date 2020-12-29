تعرف على حقيقة إصابة الفنان محمد صبحي بكورونا عقب إصابة شقيقه

القاهرة - محمد ابراهيم - انتشرت شائعات حول إصابة الفنان محمد صبحي بكورونا وذلك عقب إصابة شقيقه الفنانة مجدي صبحي.

ولكنها مجرد شائعات، حيث لم يعلن الفنان محمد صبحي عن أي شئ من هذا القبيل، ويتعامل بشكل طبيعي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكان الفنان مجدي صبحي قد أعلن مؤخرا عن إصابته بفيروس كورونا، قائلا: "عندي كورونا، أشكر أخي الفنان الكبير محمد صبحي، صاحب الإنسانيات العظيم، ووقوفه معي في هذه الأزمة الكبيرة واتصالاته على أعلى مستوى لإنقاذي أشكر الفنانة الكبيرة نهال عنبر على مجهودها الخارق معي، أشكر نقيبي الدكتور أشرف زكي على موقفه المشرف معي، أشكر مجلس النقابة، أشكر مدير مستشفى العجوزة د.طارق، على مجهوده الرائع"، طالبا من جمهوره ومحبيه الدعاء له".

