أخبار الفن .. عقد قران حفيد محمد رضا .. السر وراء طلب دينا الشربينى الزواج من عمرو دياب .. الحالة الصحية لـ كريم فهمى وأمير كرارة ومجدى صبحى وإيمان السيد

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر أحمد رضا ابن الفنان الراحل محمد رضا، صورًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، معلنًا عقد قران ابنه وحفيد الفنان الراحل، على فتاة من خارج الوسط الفني.

مازالت أزمة الفنان الكبير عمرو دياب مع زوجته الفنانة دينا الشربيني محط اهتمام الأنظار لدي الجميع، بعد محاولات تدخل عدد من الأصدقاء المشتركين للصلح بينهما خاصة بعد إصرار دينا الشربيني على إعلان زواجهما رسميا.

أعلن الفنان مجدي صبحي، منذ ساعات قليلة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

كشف الفنان كريم فهمى عن تصورات حالة الصحية بعد الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

كشف الفنان أحمد كرارة شقيق الفنان أمير كرارة، عن كواليس إصابة "باشا مصر" بفيروس كورونا المستجد والذى كان مجرد عبارة عن عرض طبيعى حيث شعر بآلام فى جسمه.

نشرت الفنانة إيمان السيد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تكشف فيه عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.