رسميا.. إلزام طارق العريان بتعويض مليون ونصف المليون جنيه بسبب أصالة

القاهرة - محمد ابراهيم - قضت الدائرة الاولي اقتصادي بجلسة 26/12/2020 برئاسة المستشار/ عمرو المليجي وبعضوية المستشاريين/ عمرو حسن – وليد سمير – عمرعبد الله وأمانة سر احمد سلامة في القضية رقم 175 لسنة 2018 اقتصادي.

والدعوى أقامها المستشار / نزيه علي مسعود محامي أحد شركات التوزيع الرقمي قد أقام هذه الدعوى والتي اتهم فيها طارق العريان، بالتعاقد مع الشركة علي ألبوم الفنانة/ اصالة (مهتمة بالتفاصيل ) وأغاني اخري منفردة عام 2018 واستلم مبالغ مالية من الشركة الا أنه رفض تسليم الالبوم للشركة المتعاقد معاها وقام ببيعه لشركة أخرى، فيما قدم المحامي / نزيه مسعود المستندات التي تثبت أقوله في الدعوى.

وبعد احالة الدعوي للخبراء قضت المحكمة الزام السيد/ طارق رياض العريان عن نفسه وبصفته بان يدفع للشركة مبلغ 1500000 جنيه (مليون وخمسمائة الف جنيه مصري) كتعويض عن اخلاله ببنود العقد وعدم تسليم البوم الفنانة/ اصالة بالاضافة الي فوائد قانونية قدرها 5% مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.