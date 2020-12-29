العرض الأول لمسرحية عادل إمام "بودي جارد" على "شاهد" بعد 20 عام من تقديمها

مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام سترى النور أخيراً بعد ما يقارب 20 عام من تقديمها على المسرح، وذلك بعد إعلان تطبيق "شاهد" على عرضها قريباً.

العرض الأول لمسرحية الزعيم "بودي جارد"

وأعلن المستشار تركي آل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن مفاجأة كبيرة بعرض مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام على تطبيق شاهد، وقال في تغريدة له:" يسعدنا ان نعلن لكم انه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض المسرحية الأخيرة للفنان الكبير عادل امام (بودي جارد) التي سيتم بثها قريباً على منصة شاهد vip لأول مرة في التاريخ.. ادعوكم للمسارعة بالاشتراك في منصة شاهد والاستمتاع بالعمل الكبير.. انا أول واحد باشترك".

مسرحية "بودي جارد" على "شاهد" بعد 20 عام من عرضها

ولاقى خبر عرض مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل بين الجمهور، وذلك بسبب عرضها الأول بعد ما يقارب 21 من أولى عروضها على المسرح، وبسبب التاريخ الحافل للمسرحية وعروضها الناجحة، بالإضافة إلى الغموض الذي سيطر على مصير النسخة التلفزيونية لها، والتساؤلات حول مصير المسرحية، والتي تعتبر آخر أعمال عادل إمام على المسرح.

تفاصيل مسرحية "بودي جارد" لعادل إمام

وبدأ الزعيم عادل إمام عرض مسرحية "بودي جارد" على مسرحه الشهير بالهرم في القاهرة، في عام 1999، وكانت من بطولة مصطفى متولي وعزت أبو عوف وسعيد عبد الغني وشيرين سيف النصر، والتي انسحبت من العمل بعد عام من عرضه، وحلت بدلاً عنها الفنانة رغدة، قبل أن تعود شيرين سيف النصر للمسرحية، وكذلك توفي الفنان مصطفى متولي بعد عام من العرض وأكمل دوره الفنان محمد أبو داوود، وانتهت العروض المسرحية لها في عام 2010.

وتعتبر مسرحية "بودي جارد" من أطول العروض المسرحية المستمرة، إذ استمر عرضها لما يقارب 11 عام، وانتقل بها الزعيم إلى عدة دول عربية ومنها تونس والعراق والمغرب والجزائر وسوريا والبحرين وغيرها، وهي من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام، ونشر تطبيق شاهد وقناة mbc أول برومو للمسرحية والذي شوق الجمهور لموعد عرضها الأول على شاهد.