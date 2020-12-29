يبحثون عن الشهرة ؟..3 شخصيات متهمة باستغلال أزمة أصالة وطارق العريان بعد ارتباطه بنيكول سعفان

أصالة بعدما وجهت هجومها على طليقها طارق العريان بعد ظهوره بشكل علني مع حبيبته نيكول سعفان، ظهرت بعض الشخصيات التي اتخذت موقف المدافع عن الفنانة السورية كطبيبها النفسي، وكذلك زوجة شقيق طارق العريان، في وقت جاء هجوم قاسي على أصالة من قبل طليقة طارق العريان الأولى، وقد اعتبر الجمهور أن هؤلاء المدافعين والمهاجمين لأصالة كان هدفهم الشهرة واستغلال أزمتها مع طليقها كما اتهمومها بأنها المتسببة في ذلك.

طليقة طارق العريان الأولى متهمة بالبحث عن الشهرة

هالة العتال طليقة طارق العريان الأولى شنت هجوما عنيفا على أصالة وذلك بعدما نشرت الأخيرة رسالة تهاجم فيها طليقها طارق العريان بعدما ظهر مع حبيبته نيكول سعفان في احتفالات رأس السنة، واعتبرته مشهد معيبا في حقها، مما جعل هالة العتال تنتقد أصالة ورد فعلها على الصورة، واتهمت الفنانة السورية بأنها تسببت في أزمة لابنها بسبب ما يحدث مع والده، كما كشفت عن مشاعرها عندما تزوجت الفنانة أصالة بطارق العريان، بينما ردت غادة العريان زوجة شقيق طارق العريان على هجوم هالة العتال واتهمتها بمحاولة الشهرة على حساب أصالة.

ظهور متكرر لزوجة شقيق طارق العريان للدفاع عن أصالة

غادة العريان زوجة شقيق طارق العريان ظهرت بشكل واضح في أزمة أصالة مع طليقها وتوجيهها انتقادات قاسية للمخرج الشهير التي أكدت أنه لا يستحق أصالة، كما وجهت هجومها على هالة العتال وذلك دفاعا عن أصالة وموقفها، وقد شنت غادة العريان هجومها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك البرامج التلفزيونية التي اهتمت بالأزمة، لكن ظهورها المتكرر جعلها تتعرض لانتقادات من قبل الجمهور الذي اعتبرها تسعى دوت الخليج كذلك للشهرة على حساب الأزمة وليس من أجل الدفاع عن أصالة.

الطبيب النفسي لأصالة في مرمي هجوم محبيها

مصطفى النحاس الطبيب النفسي للفنانة أصالة ظهر من أجل الدفاع عنها في رسالة كتبها عبر حسابه على "فيس بوك" وأوضح في رسالته أن الفنانة أصالة عانت من أزمة عنيفة اعتبرها طعنة تسببت لها في صدمة جعلتها تفقد توازنها، وأكد مصطفى النحاس ان هناك العديد من التفاصيل لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وأن هناك ما هو مسكوت عنه، وأكد أنه سوف يظل بجوار الفنانة السورية وأن المقربين منها سوف يستمرون في دعمها من أجل أن تتجاوز هذه الأزمة مؤكدا أن أصالة يعتبرها شريكة نجاح بالنسبة له، رسالة طبيب أصالة جعلت تيار من محبي الفنانة السورية يؤكد ان ظهوره ليس من أجل دعمها بل من أجل الشهرة على حسابها، وأن الحالة التي أصبحت الأزمة عليها السبب الرئيسي فيها هو الفنانة أصالة التي فضلت الصمت وعدم التعليق.