نشرت الفنانة زينة صوره جديده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت وهى تسأل جمهورها عن الشكل الافضل لها فى الميكب الخاص بها فقالت معلقة:" حبيتوا إيه اكتر؟". اقرا ايضا: وشاركت الفنانة زينة مؤخرا في بطولة فيلم "الفلوس" مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبد المعطى. الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعي أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتي تتسبب في كثير من المواقف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زينة تستعرض جمالها عبر إنستجرام.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.