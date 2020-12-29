بصور نادرة.. شاهد كيف احتفلت روجينا بعيد ميلاد أشرف زكي؟

نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

واستعرضت روجينا أفضل الصور الرومانسية والعائلية التي تجمعها بزوجها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى بمناسبة عيد ميلاده.

وكتبت معلقة :" كل سنة وانت بصحة وسعادة.. ‎يا عمري كل سنة وانت حبيب العمر، رفيق الرحلة، السند الامان كبير العائلة، ابو البنات.. ‎كل سنة وانت حبيبى.. ‎كل سنة وانت دايما فى قلبى”.

و‎تعاقدت الفنانة روجينا علي عمل درامي جديد لرمضان 2021 بعنوان "بنت السلطان" مع المخرج أحمد شفيق، لتقدم عمل درامي اجتماعي تشويقي .

‎ونشرت "روجينا" صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» رفقة كلا من باسم سمرة والمنتج ممدوح شاهين، والمؤلف أيمن سلامة وعلقت عليها قائلة " بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح.. مسلسل بنت السلطان رمضان ٢٠٢١ تاليف ايمن سلامة اخراج احمد شفيق انتاج ممدوح شاهين".

‎يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وعمر السعيد ومعتصم النهار وخالد الشيوي ورانيا منصور وفراس سعيد وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد الشامي ونانسي صلاح، وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

‎وكانت روجينا قد تألقت في شهر رمضان الماضي في مسلسل "البرنس" للمخرج محمد سامي.