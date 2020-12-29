في عيد ميلاده.. معلومات عن قصة حب أشرف زكي وروجينا

يحتفل اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعيد ميلاده، وفى السطور التالية نرصد أبرز معلومات عن قصة الحب التي جمعته بزوجته الفنانة روجينا.
1 - تعرفا على بعضهما أثناء عمله كمعيد في معهد الفنون المسرحية، وسريعًا ما نشبت قصة الحب بينهما، ليتزوجا وتسفر تلك الزيجة المستمرة لما يزيد عن 20 عاما عن إنجاب ابنتين.
2- على الرغم من أن زواجهما يعد واحدا من أنجح الزيجات في الوسط الفني، إلا أنهما انفصلا منذ عدة سنوات عن بعضهما لفترة لم تتجاوز الـ"6 شهور "، ولكن حبهما انتصر فى النهاية.
3- أكدت روجينا فى أحد اللقاءات، أن أشرف زكى هو من يمنح السعادة إلى أفراد الأسرة، ولكنه يجبرها على تشجيع فريق الزمالك.
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