تحل اليوم الاثنين 29 ديسمبر ذكري ميلاد الفنانة رجاء يوسف والتي قدمت عددا من الأدوار الجيدة.
"دوت الخليج" يرصد 6 معلومات عنها فى ذكرى عيد ميلادها.
- ممثلة وفنانة استعراضية مصرية، ولدت في 29 ديسمبر عام 1925.
- بدأت حياتها في السيرك العربي، الذي كان يمتلكه جدها عباس العربي.
- شاركت في بطولة العديد من الأفلام، وكان الكثير منها مع شقيقتها عواطف يوسف، ومن هذه الأفلام: 4 بنات وضابط، للراحل أنور وجدي عام 1954.
- اعتزلت شقيقتها بينما استمرت رجاء في التمثيل، ثم اتجهت إلى الإنتاج، فأنتجت العديد من الأفلام الناجحة.
- تزوجت من المخرج أحمد النحاس.
- قررت الاختفاء عن الساحة الفنية وتوفيت عام 2005.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في ذكرى ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن رجاء يوسف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.