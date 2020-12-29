نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
حل النجم ماجد المصري، ضيفًا على موقع «دوت الخليج» الإخباري؛ لتكريمه عن أحدث أعماله الفنية - مسلسل «الوجه الآخر» - الذي تم عرضه مؤخرًا، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرضه على قناة cbc الفضائية.
نشرت الفنانة زينة صوره جديده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة من خلال خاصية "استوري" عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
نشرت الفنانة بوسى صورا جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
كتب المخرج عمرو سلامة، منشورا جديدا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. بوسي تبهر جمهورها بـ ستايل جديد.. عيد ميلاد أشرف زكي.. وسخرية عمرو سلامة من انقطاع المياه في الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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