رد فعل قوي من عمرو سلامة حول أزمة انقطاع المياه بالزمالك.. شاهد

كتب المخرج عمرو سلامة، منشورا جديدا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وانتقد عمرو سلامة، بشدة، مشكلة استمرار انقطاع المياه في حي الزمالك، ساخرا :"في مسؤول طلع من ساعتين في التليفزيون، وقال بثقة، إن المياه في حي الزمالك رجعت، مش عارف أصدقه ولا أصدق الحنفية".

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أحمد أمين عن بوست عمرو سلامة: شفت ما وراء الطبيعة على شاشة الساعة

وكان الممثل أحمد أمين ، قد كشف كواليس تجسيده شخصية الدكتور رفعت إسماعيل، في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، قائلا إن تجسيده هذه الشخصية هو حلمٌ تحقق على صعيد التمثيل.

وأكد أحمد أمين خلال لقاء على فضائية سكاي نيوز عربية، أنه استمتع برحلة المسلسل، لكونها أخذته كممثل إلى عوالم نفسية، لم يسبق له اكتشافها، جعلته يطوّر ويغيّر في شخصيته الحقيقية للأفضل.

وتابع أمين أن "إتقان الشخصية استغرق وقتا طويلا وعددا كبيرا من البروفات قبل بدء التصوير، حتى يظهر الطبيب بالصورة التي نريدها".

وقال الفنان المصري إن "بطل المسلسل يحمل نظرة سوداوية، وملاحظات مغايرة عن العالم الخارجي".