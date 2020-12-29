بوسي تبهر جمهورها بـ إستايل مختلف عبر السوشيال ميديا.. صور

وظهرت بـ"استايلها الاخير" من حفل الكريسماس التي أقامته على مسرح جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا.
الاستايل الجديد للفنانة كان مختلفا، وأشاد به رواد السوشيال ميديا حيث تفاجأوا بأنه خارج عن الشكل المعتاد للفنانة بوسي.
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وشكرت بوسي مصفف الشعر الخاص بها و الميكب ارتيست الذى قام بعمل المكياج الخاص بها.
يشار إلى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كرمت النجمة بوسى، ومنحتها درع الجامعة الإعلامي والكاتب الكبير محمد فودة مستشار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بعد احيائها حفلا غنائيا مميزا على خشبة مسرح الجامعة، وسط إجراءات احترازية مشددة، وعقب تكريمها وجهت بوسى الشكر للجامعة، وللإعلامي محمد فودة مستشار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وجاء الحفل تزامنا مع نهاية 2020 التي أجبرت العالم على التباعد والانعزال، لتختار بوسي توديعها بجرعة أمل بغناء عدد من أغنياتها التي مزجت فيها بين البهجة والتفاؤل، وجاءت اطلالة بوسي بفستان أسود أنيق جذب الأنظار.
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