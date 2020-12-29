ريم مصطفى تفاجئ الجمهور بالظهور مع شقيقاتها في برنامج "صاحبة السعادة".. فيديو وصور

ريم مصطفى حلت ضيفة على حلقة هذا الأسبوع من برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، وتحدثت ريم مصطفى عن طفولتها وحياتها الخاصة وفاجأت الجمهور بالظهور مع شقيقاتها.

ريم مصطفى مع شقيقاتها في "صاحبة السعادة"

وروجت الفنانة ريم مصطفى لحلقتها اليوم مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، بنشر صور مع شقيقاتها في كواليس البرنامج، وأعلنت عن ظهور شقيقاتها الأول معها على الشاشة، وقدمت ريم مصطفى شقيقاتها "لينا" و "فاطمة" و آمنة" في البرنامج، وقالت إن شقيقتها الرابعة لم تستطع الحضور بسبب انشغالها، وخطفت ريم مصطفى الأنظار بظهورها مع شقيقاتها في البرنامج، خاصة بظهور شقيقتها لينا المحجبة.

تصريحات ريم مصطفى في برنامج "صاحبة السعادة"

وتطرقت ريم مصطفى في البرنامج لعدة أمور حول حياتها الخاصة وطفولتها، وتذكرت مع شقيقاتها المواقف الطريفة في طفولتهن، وكشفت عدة أسرار من حياتها، قبل أن تقدم عدة فقرات ترفيهية أخرى في البرنامج، ومنها فقرة الطبخ، والتي قدمت بها ريم مع إسعاد يونس عدة وصفات وتحدثت عن أكلاتها المفضلة، وقالت إنها تحب الأكل ولا تهتم بتأثيره على وزنها بسبب محافظتها على ممارسة الرياضة.

وقالت ريم مصطفى إنها عانت من زيادة الوزن الصيف الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا وتواجدها في المنزل، وعبرت عن سعادتها الكبيرة بسبب عملها لأول مرة مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "مأمون وشركاه"، وأضافت إنها كانت سعيدة بالعمل مع الزعيم خاصة إنها قدمت دور سيدة منقبة وان شخصيتها كانت تعتمد على التمثيل وليس المظهر فقط.

أعمال ريم مصطفى في 2021

وكشفت ريم مصطفى عدة كواليس من أعمالها الفنية الأخيرة ومنها مسلسل "شديد الخطورة"، مع الفنان أحمد العوضي، والذي يعتبر آخر أعمالها في 2020، وقالت إنها اضطرت إلى ممارسة رياضة عنيفة من أجل تقديم الدور، وكشفت عن تقديمها لمشاهد أكشن وخطرة في المسلسل بنفسها وبدون الاستعانة بشخص آخر بدلاً عنها، وكذلك تحدثت عن تجربتها في مسلسل "الوصية" مع أكرم حسني، وكشفت ريم مصطفى عن مشاركتها في مسلسل "الملك" مع عمرو يوسف في رمضان 2021، بالإضافة إلى تعاقدها مؤخراً على فيلم "أهل الكهف" مع خالد النبوي ومحمود حميدة وغادة عادل وعدد من النجوم.