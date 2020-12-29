أزمات برنامج رامز جلال 2021 تبدأ مبكراً.. عقوبات وتحذيرات بسبب مقالبه!

رامز جلال بدأ مواجهة أزمات برنامجه الجديد في 2021 مبكراً، وذلك بعد تحرك عدة جهات في مصر لمنع ظهوره العام المقبل، بالإضافة إلى معاقبته بسبب مخالفته لأمور إدارية في أعماله.

معاقبة مسئولين بسبب رامز جلال

وصدم رامز جلال اليوم بعد صدور حكم قضائي ضده، حيث أصدرت المحكمة اليوم حكماً بمعاقبة عدد من المسئولين في المسرح القومي في مصر، ومنهم رئيس الإدارة المركزي للمسرح القومي ومدير عام البيت الفني للمسرح ومسئول الحضور ، وذلك بتهمة التستر على رامز جلال بعد انقطاعه عن العمل لمدة 6 سنوات كاملة وتقاضيه أجره كاملاً من المسرح القومي والذي يعمل موظفاً به.

الأزمات تحاصر رامز جلال مبكراً

ولا تعتبر أزمة رامز جلال في المسرح القومي، دوت الخليج الأولى له في نهاية العام، وذلك بعدما أصدرت نقابة الإعلاميين في مصر تحذيراً إلى القنوات وإلى رامز جلال من تقديم برنامج مقالبه في رمضان 2021، وطلبت منه احترام الإجراءات القانونية، والحصول على التراخيص اللازمة من أجل مزاولة النشاط الإعلامي، وهي الأزمة التي واجهته كثيراً في السنوات الماضية.

وواجه رامز جلال أزمة مماثلة هذا العام وقت عرض برنامجه "رامز مجنون رسمي" في رمضان، وأصدرت نقابة الإعلاميين بمصر بياناً أعلنت به منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلام تبث داخل مصر لحين توفيق أوضاعه على خلفية ما وصفته بـ"الخروقات" التى ينتهجها في "رامز مجنون رسمى"، ودافعت قناة mbc على رامز جلال وقالت إن القرار خاص بالوسائل الإعلامية التي تبث من داخل مصر وهو لا ينطبق علي مجموعه قنوات MBC.

هل يغيب رامز جلال عن رمضان 2021؟

وواجه رامز جلال خلال السنوات الماضية عدة أزمات قانونية وانتقادات لاذعة بسبب برامج مقالبه، وتردد نيته اعتزال البرامج أكثر من مرة إلا إنه استمر في تقديمها لسنوات، وهو ما أعاد التساؤلات والتكهنات حول غيابه رمضان المقبل بسبب تجدد الأزمات، وينتظر رامز جلال في 2021 عرض فيلمه الكوميدي الجديد "أحمد نوتردام" مع غادة عادل والذي لم يحدد موعد عرضه بعد.