أول حكم قضائي ضد طارق العريان بعد طلاقه رسمياً من أصالة!

طارق العريان يبدو أنه سيواجه عدة أزمات في الفترة الحالية، فبجانب أزمة طلاقه من أصالة مؤخراً، يواجه أزمة قضائية بسبب نزاع بينه وبين شركة موزعة لأحد ألبومات أصالة.

تغريم طارق العريان مليون ونصف جنيه بسبب ألبوم أصالة

وأصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر اليوم حكماً ضد المخرج طارق العريان، بتغريمه مبلغ مليون ونصف جنيه، بسبب اتهام إحدى شركات التوزيع له بعدم الالتزام بتعاقده معهم، بصفته منتج ألبوم أصالة "مهتمة بالتفاصيل"، وذكرت الشركة في الدعوى أن طارق العريان حصل على مبلغ من التعاقد ولكنه لم يلتزم به ولم يسلم الألبوم إلى الشركة وتعاقد مع شركة أخرى، وصدر الحكم ضده بعد ما يقارب عام من التنازع القضائي.

أزمة جديدة لطارق العريان بعد طلاقه من أصالة

ويواجه طارق العريان أزمة جديدة بصدور حكم ضده في القضية، وذلك بسبب ألبوم أصالة، وجاء بعد أيام من اندلاع أزمة بينه وبين أصالة وطلاقهما رسمياً هذا الشهر، ولم يعلق طارق العريان على الحكم الصادر ضده، بالإضافة إلى التزامه الصمت في الأزمة بينه وبين أصالة، والتي بدأت بتوجيه أصالة وصلة عتاب وانتقادات إليه على حسابها بانستقرام، ونشرت صورة له مع حبيبته الجديدة نيكول سعفان ووصفت تصرفه بغير الإنساني.

واستمرت الأزمة بين طارق العريان وأصالة بعد تدخل عدة أطراف بها، وأولهم زوجته الأولى ووالدة ابنه عمر، والتي انتقدت أصالة واتهمتها بتهميش ابنها وإبعاده عن والديه، قبل أن تكشف عن تلقيها تهديدات بسبب حديثها عن أصالة، وتدخلت أيضاً زوجة شقيق طارق العريان، والتي دافعت عن أصالة ضد اتهامات زوجة طارق العريان الأولى، وكشفت عن حدوث الطلاق بين أصالة والعريان بسبب ارتباط الأخير بالعارضة نيكول سعفان.

طلاق أصالة وطارق العريان

وكانت أصالة قد أنشأت شركة انتاج مع زوجها طارق العريان بعنوان "ستار جيت"، وأنتجت الشركة عدة أعمال غنائية معظمها لأصالة وآخرها ألبوم "مهتمة بالتفاصيل"، وذلك قبل أن يعلنا الانفصال منذ ما يقارب عام، وبعد 14 عام من زواجهما وإنجابهما توأمهما آدم وعلي، وكشف محامي أصالة عن حدوث الطلاق الرسمي بينهما منذ أيام في شهر ديسمبر الجاري.