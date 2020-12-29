أول ظهور لصابرين بعد تعافيها من كورونا وتكشف إصابة والدتها بالفيروس.. بالفيديو

صابرين كشفت تفاصيل جديدة عن فترة إصابتها وعائلتها بفيروس كورونا، وذلك في أول ظهور بالفيديو لها بعد تعافيها، وأعلنت عن إصابة والدتها بفيروس كورونا أيضاً.

أول ظهور للفنانة صابرين بعد تعافيها من فيروس كورونا

وقالت الفنانة صابرين في أول ظهور لها بالفيديو بعد تعافيها من فيروس كورونا، خلال تصريحات لها مع برنامج "كلمة أخيرة"، إنها مرت بفترة صعبة بعد إصابة عائلتها بفيروس كورونا، وأضافت إن منزلها تحول إلى مستشفى بعدما أصيبت عائلتها وعائلة زوجها بالكامل بالفيروس، وأشارت إلى أن كل فرد كان يعاني من أعراض مختلفة، ولكنها كانت الأقل في الشعور بالأعراض، وزوجها كان الأكثر معاناة مع الأعراض.

صابرين تكشف إصابة والدتها بفيروس كورونا

ووجهت صابرين رسالة إلى زملائها الفنانين والجمهور وقالت إن على الجميع تشديد الإجراءات أكثر من السابق، بسبب انتشار العدوى بطريقة أكبر، وقالت إنها كانت تشعر بصداع وإجهاد بسبب الفيروس، وكشفت عن انتقال العدوى إلى والدتها مؤخراً وهو الأمر الذي كانت تخشى حدوثه في الفترة الأخيرة، وقالت إن ما يهون عليها الأمر هو تعافيها مع أسرتها من أجل تفرغهم لرعاية والدتها ومتابعة رحلة علاجها من الفيروس.

إصابات جديدة بين النجوم بفيروس كورونا

وقالت صابرين إنها على تواصل مع زميلتها الفنانة يسرا بعد إصابتها بالفيروس، وانضمت يسرا إلى قائمة طويلة من النجوم المصابين بالفيروس مؤخراً، وكشف عدد من أصدقائها على معاناتها من ضيق في التنفس وصعوبة في التكلم بسبب أعراض الفيروس، وكذلك الفنان أمير كرارة والذي يخضع للعزل المنزلي بعد إصابته، وكان آخر المصابين الفنان مجدي صبحي، شقيق الفنان محمد صبحي، بالإضافة إلى الإعلامي خالد أبو بكر والفنانة إيمان السيد.

وشهدت الأيام الماضية إصابة عدد من الفنانين بفيروس كورونا ومنهم المخرجة إيناس الدغيدي والفنانة جومانا مراد والمنتج جمال العدل وهشام جمال وكريم فهمي وشريف رمزي وشقيقته شهد رمزي والإعلامي وائل الإبراشي وغيرهم من المشاهير، وأعلن عدد منهم تعافيه من الفيروس ومنهم الفنانة صابرين ومحمد الشرنوبي وبسنت شوقي وغيرهم.