فيديو أكثر 10 أغاني عربية استماعاً في 2020.. حسين الجسمي يتصدر القائمة

شهد عام 2020 منافسة ساخنة بين نجوم الغناء العرب، وحققت عدة أغاني صادرة هذا العام أرقام مشاهدات واستماع قياسية على يوتيوب، وأبرزها أغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي و "عدى الكلام" لسعد لمجرد ومهرجان "عود البطل".

"بالبنط العريض" و"عود البطل" تتصدران قائمة أغاني 2020

وتصدرت أغنية الفنان حسين الجسمي "بالبنط العريض" قائمة الأغاني الأكثر استماعاً على يوتيوب في 2020، والتي طرحها في موسم الصيف وحققت انتشار ونجاح كبير، ووصلت نسبة استماعها على يوتيوب إلى 348 مليون في 4 أشهر فقط.

وجاء مهرجان "عود البطل" لحسن شاكوش وعمر كمال في المرتبة الثانية بعد "بالبنط العريض"، وحقق المهرجان ما يقارب 240 مليون على يوتيوب.

واحتل محمد رمضان المرتبة الثالثة في القائمة بأغنيته "رايحين نسهر"، والتي وصلت نسب استماعها على يوتيوب إلى 192 مليون.

سعد لمجرد ومحمد رمضان في قائمة الأكثر استماعاً 2020

وجاءت الأغنية السورية "أنا لما بحب" للمطرب أمجد جمعة في المركز الرابع، ووصل فيديو الأغنية إلى 181 مليون مستمع على يوتيوب.

واحتل المطرب السعودي فيصل عبد الكريم المركز الخامس في القائمة بأغنيته "عشق"، والتي حققت ما يقارب 144 مليون مستمع على يوتيوب.

وتكرر تواجد الثنائي عمر كمال وحسن شاكوش في قائمة الأكثر استماعاً على يوتيوب، وذلك بمهرجان "لغبطيطا" الذي احتل المرتبة السادسة، والذي حقق ما يقارب 115 مليون كنسبة استماع على يوتيوب.

وجاء الفنان سعد لمجرد في المرتبة السابعة بأغنيته "عدى الكلام"، والتي تعتبر أول تجربة له في الغناء باللهجة المصرية، وحقق كليب الأغنية ما يقارب 112 مليون مشاهدة منذ طرحه على يوتيوب.

واحتل مهرجان "إخواتي" لفرقة الصواريخ مع شحتة كاريكا المركز الثامن في القائمة، ووصلت مشاهدات كليب الأغنية إلى 114 مليون على يوتيوب.

وجاء المطرب العراقي علي صابر في المركز التاسع بأغنية "معقولة" والتي وصلت نسب استماعها إلى 95 مليون مستمع على يوتيوب.

وعاد محمد رمضان إلى قائمة الأكثر استماعاً على يوتيوب في 2020 بأغنيته "انت جدع"، والتي حققت ما يقارب 85 مليون على يوتيوب هذا العام.