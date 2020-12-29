(خاص) لاشينة لاشين سيدة تعيش على اصطياد الرجال الأغنياء في مسلسل "الدايرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تنتظر الفنانة لاشينة لاشين حاليًا عرض مسلسل "الدايرة" الذي يقوم ببطولته أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال، عماد رشاد، والمسلسل من المقرر عرضه يوم السبت المُقبل.

وأوضحت لاشينة لاشين في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور إمرأة تُدعى "لبنى"، وهي وتعيش علي اصطياد الرجال الأغنياء، كما أنها تمت خطبتها على الفنان عماد رشاد، وذلك من أجل الاستيلاء على أمواله.

وأشارت لاشينة لاشين أن ما حمسها للمشاركة في مسلسل "الدايرة" هو أن السيناريو كُتِبَ بشكل رائع، وأن الشخصية التي تُقدمها خلال الأحداث جديدة عليها، مُضيفة:" الحدوته بتاعتي لعبة دمها خفيف".

وأعربت لاشينة لاشين عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع كل هؤلاء الأبطال المُشاركين في المسلسل، ولاسيما الفنان أحمد صلاح حسني، مُضيفة :"حقيقي حد محترم جدًا وكواليسه هادية وعظيمة، وأنا سعيدة جدًا بإشتراكي معاه في مسلسله الدايرة".

وفي سياق آخر، شاركت لاشينة لاشين مؤخرًا في مسلسل "إسود فاتح"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ كريم العدل،

ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، شريف يسري، بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز،معتصم النهار، روجينا.