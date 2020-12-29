كل سنة وأنت توأمي ...حمدي المرغني يهنئ أوس أوس بعيد ميلاده

احتفل الفنان حمدي المرغني بعيد ميلاد النجم أوس أوس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشر حمدي المرغني صورة له برفقة أوس اوس و علق قائلا :كل سنة وانت أطيب خلق الله كل سنة وانت الجدع ابوقلب ابيض كل سنة وانت صاحبي واخويا وتوأمي يارب تبقي سنة سعيدة عليك ياخويا .

و كان قد كشف الفنان حمدي المرغني نجم مسرح مصر، عن بعض الكواليس الذي يقوم بها زملاؤه من نجوم مسرح مصر، خارج العمل والكاميرا، مُشيرًا إلى أنهم تربطهم علاقة صداقة كبيرة جدا، مع الفنان أشرف عبدالباقي.