كل سنة وأنت توأمي ...حمدي المرغني يهنئ أوس أوس بعيد ميلاده

و نشر حمدي المرغني صورة له برفقة أوس اوس و علق قائلا :كل سنة وانت أطيب خلق الله كل سنة وانت الجدع ابوقلب ابيض كل سنة وانت صاحبي واخويا وتوأمي يارب تبقي سنة سعيدة عليك ياخويا .
و كان قد كشف الفنان حمدي المرغني نجم مسرح مصر، عن بعض الكواليس الذي يقوم بها زملاؤه من نجوم مسرح مصر، خارج العمل والكاميرا، مُشيرًا إلى أنهم تربطهم علاقة صداقة كبيرة جدا، مع الفنان أشرف عبدالباقي.
ووصف "مرغني"، فى تصريحات سابقة خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، قائلا: "أوس أوس رامز جلال بتاعنا بيعشق المقالب، والعلاقة بينا وبين أشرف عبدالباقي هو أخونا واحنا صحاب على المستوى الشخصي، وأي حد بيتجوز هو بيكون شاهد على العقد هو بقى موجود في حياتنا في كل حاجة"، مُضيفًا: "هو وقف معانا بجد في كل حاجة وهو اللي رجع المسرح تاني".
وأضاف ضاحكا: "مشكلتنا معاه انه ملتزم أوي واحنا لأ".
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