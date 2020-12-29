راندا البحيري لـ آسر ياسين: طول عمري بأحترمك وكان عندي ألف حق

وجهت الفنانة راندا البحيري رسالة للنجم آسر ياسين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت راندا البحيري عبر خاصية الاستوري: "طول عمري بحترمك وبحبك جدا وكان عندي الف حق، المحترم آسر ياسين".

وكانت الفنانة راندا البحيرى قد كشف عن موقف تعرضت له مع ابنها بسبب الاحتفالات الخاصة برأس السنة والكريسماس وذلك بمناسبة حلول العام الجديد 2021.

وقالت راندا لـ "دوت الخليج": "عادة لا أحب الخروج من المنزل من أجل الاحتفال برأس السنة أو الكريسماس ولكن من المرات القليلة التى خرجت فيها مع ابنى تعرضنا خلالها لموقف طريف وكان ذلك فى دبى".

وأضافت راندا: "قررنا السفر إلى دبى للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة ولم نحجز بشكل مسبق مكان فى أحد الفنادق الكبرى هناك واعتمدنا على الحضور والحجز بشكل مباشر، لكن فور وصولنا وجدنا جميع الأماكن ممتلئة عن آخرها وكاملة العدد".

وأوضحت أن هذا الموقف دفعنا إلى قضاء يوم جميل فى شوارع دبى لنشاهد الاحتفالات الخاصة بهم واكتشفنا أن هذا أفضل بكثير حيث قضينا وقتا ممتعا أكثر مما كان مخططا له وكان ما يهمنى هو سعادة ابنى.