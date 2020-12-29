بعد تعرضها للتنمر .. بوسي تعيد نشر صور حفلها الأخير

تعرضت المطربة بوسي على مدار الأيام الماضية لحملة تنمر كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغير شكلها عقب خصوعها لعملية تجميل في الأنف.

وردت بوسي على هذه الحملة التي كانت تحمل لقب " الفلوس بتغير" بإعادة نشر صور حفلتها الأخيرة، موجهة الشكر إلى فريق العمل الذي اهتم بإطلالتها.

يشار إلى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كرمت النجمة بوسى، ومنحتها درع الجامعة بعد إحيائها حفلا غنائيا مميزا على خشبة مسرح الجامعة، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وجاء الحفل تزامنا مع نهاية 2020 التي أجبرت العالم على التباعد والانعزال، لتختار بوسي توديعها بجرعة أمل بغناء عدد من أغنياتها التي مزجت فيها بين البهجة والتفاؤل، وجاءت اطلالة بوسي بفستان أسود أنيق جذب الأنظار.