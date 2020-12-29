باللون الأحمر.. ميريهان حسين تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ميرهان حسين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرهان حسين، في الصورة، مرتدية هاف ستومك جذاب باللون الأحمر يبرز رشاقتها، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها بطريقة عشوائية.

من الناحية الجمالية، اعتمدت نوال الزغبى على خصلات شعرها الانسيابى المرفوع "كحكة"، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.

وأحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

مريهان حسين ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).

وتضامنت مريهان حسين مع تامر حسني وبسمة بعد اخبار انفصالهما ونشرت صورة لهم وعلقت ميرهان على الصورة قائلة: "ربنا يخليكوا لبعض ولولادكوا ويبعد عنكوا كل حاجة وحشة .. بحبكو سوا ويارب دايما سوا".