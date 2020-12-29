شاهد .. أحدث ظهور لـ ليوناردو دي كابريو مع كاميلا مورون

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجم العالمي ليوناردو دي كابريو برفقة حبيبته كاميلا مورون أثناء تحضيرهما للسفر من أجل الاحتفال بمرور 3 سنوات على ارتباطهما.

سبق وعلقت عارضة الأزياء العالمية كاميلا موروني على الانتقادات التي تتعرض إليها بسبب فارق السن بينها وبين حبيبها النجم العالمي ليوناردو دي كابريو.

وقالت كاميلا مورون التي تبلغ من العمر 23 عامًا إن هناك علاقات عديدة في هوليوود وفي تاريخ العالم أجمع يوجد فارق عمر كبير بين الشريكين وأظن أن من حق كل شخص أن يواعد ما يريد".

وأضافت: "ربما سأكون لدي فضول في هذا الأمر لمعرفة ما يريد الناس فهمه".

ليوناردو دي كابريو وحبيبته كاميلا مورون ارتباطا في ديسمبر 2017، وواجها العديد من الانتقادات بسبب فارق العمر بينهما حيث يبلغ هو من العمر 46 عاما أما هي 23 عامًا.