الشاعر عزيز الشافعى يسجل تعاونه مع عمرو دياب فى ألبومه الجديد

يشارك الشاعر والملحن عزيز الشافعى بأغنيتين جديدتين فى ألبوم الهضبة عمرو دياب الجديد "يا أنا يالاء"، حيث لحن أغنيتين الأولى هى "طبل"، من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما وميكس وماستر أمير محروس، والثانية هى "شكرا" من كلمات تامر حسين، وتوزيع وسام عبد المنعم، ودائما ما يحرص عزيز الشافعى على التنوع فى ألحانه.

وشارك الشاعروالملحن عزيزالشافعى ب 5 أغانى في ألبوم الهضبة الأخير "سهران" منها "بالضحكة دى" من كلماته وألحانه وتوزيع أسامة الهندى و"زى ماانتى" من كلماته وألحانه وتوزيع نادر حمدى و"سهران" من ألحانه وكلمات تامر حسين وتوزيع طارق مدكور كما لحن كل من أغنية "يوم تلات" وأغنية "قدام مرايتها" ضمن الألبوم حيث تم طرحهم منذ فترة وحققوا نجاحا كبيرا من كلمات الشاعر تامر حسين ووزع الأولى أسامة الهندى والأخرى طارق مدكور.