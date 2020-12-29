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روجينا تُهنئ زوجها بمناسبة عيد ميلاده وتُعلق:"كل سنة وأنت حبيب العمر"

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القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة روجينا رسالة رومانسية لزوجها الفنان أشرف زكي،بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت روجينا مجموعة صور جمعتها بزوجها الفنان أشرف زكي، وعلقت عليها قائلة : "كل سنة وانت بصحة وسعادة يا عمري، كل سنة وانت حبيب العمر رفيق الرحلة السند الأمان كبير العائلة أبو البنات، كل سنة وأنت حبيبي، كل سنة وأنت دايما فى قلب، كل سنة وأنت حبيبي".

وفي سياق آخر، تُشارك روجينا فى السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "بنت السلطان" وهو من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، بطولة باسم سمرة، أحمد مجدي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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