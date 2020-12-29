بعد إصابته بفيروس كورونا.. كريم فهمي يُطالب جمهوره بالتفاؤل

القاهرة - محمد ابراهيم - طالب الفنان الفنان كريم فهمي جمهوره بالتفاؤل وعدم نشر أي أخبار سلبية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

كتب كريم فهمي تغريدة جديدة قال فيها :"تفاءلوا شوية يخرب بيت التشاؤم اللي أنا شايفه، أنا عندي كورونا و في عزل و بقولوكوا اتفاءلوا ، كفاية نشر اخبار سلبية، اتفاءلوا بالخير هتلاقوه، والعمر لو يجري الحقوه وسدوا باب مفيهوش أمل مش أي حد تصدقوه".

وكان كريم فهمى قد أوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج The Insider عن تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث قال:"ان حالتى مستقرة حاليا ولكن الاصابة بالفيروس ليست سهلة كما يتخيل البعض، وإن الأعراض تختلف من شخص إلى آخر، وكانت الأعراض التى اصابتنى عبارة عن تكسير فى الجسم واحتقان في الزور وسعال".

والجدير بالذكر أن كريم فهمي ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "ديدو"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عمرو صلاح، ﺗﺄﻟﻴﻒ كريم فهمي، ميريت عمر الحريري، أحمد فتحي، هدى المفتي، حمدي الميرغني.