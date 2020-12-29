نوال الزغبي تشوق الجمهور لجديدها

القاهرة - محمد ابراهيم - غردت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ عبر تويتر معلنة عن مفاجأة من العيار الثقيل متابعيها، خلال العام المقبل.

وقالت إنها تحضّر لعمل جديد في أول أسبوع من عام 2021، وكتبت قائلةً: " أوّل أسبوع من السنة الجديدة 2021 رح تتصوّر أوّل سينغل مصري ، كليب"، وعبر متابعيها عن حماسهم للعمل الجديد وإنتظار عرضه.

يذكر أن نوال توجهت مؤخراً لمتابعيها بالتهنئة لمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وحرصت على ارتداء زيّ ماما نويل واختارت فستاناً أحمر طويلاً، وقد بدت جالسة على علبة هدية عملاقة إلى جانبها علب هدايا صغيرة باللون الأحمر.