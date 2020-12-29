مي حريري ورسالة دعم قوية لأصالة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة اللبنانية مي حريري، على توجيه رسالة دعم قوية للفنانة السورية أصالة التي تواجه حالياً أزمة مع طليقها طارق العريان، وذلك بعدما نشرت صور له مع حبيبته الجديدة نيكول سعفان وأعربت عن حزنها وآلامها.
وكتبت مي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي متوجهةً لأصالة بالقول: "ما تخلّي إفلاس بعض الرجال يوجعلك قلبك لأنو ما حدا بيتساهل أي دمعة منّك.
وأضافت: نحنا حاطينك بقلبنا وإحساسك خلانا ننغرم فيكي ونحبّك أكتر وأكتر .. بتضلك أصالة بكل معنى الكلمة وكتير عم حسّ فيكي لأنو هالنوع من التعنيف برفضوا بقوّة .. خليكي قويّة . بحبك".