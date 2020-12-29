مي حريري ورسالة دعم قوية لأصالة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة اللبنانية ​مي حريري​، على توجيه رسالة دعم قوية للفنانة السورية ​أصالة​ التي تواجه حالياً أزمة مع طليقها ​طارق العريان​، وذلك بعدما نشرت صور له مع حبيبته الجديدة ​نيكول سعفان​ وأعربت عن حزنها وآلامها.

وكتبت مي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي متوجهةً لأصالة بالقول: "ما تخلّي إفلاس بعض الرجال يوجعلك قلبك لأنو ما حدا بيتساهل أي دمعة منّك.

وأضافت: نحنا حاطينك بقلبنا وإحساسك خلانا ننغرم فيكي ونحبّك أكتر وأكتر .. بتضلك أصالة بكل معنى الكلمة وكتير عم حسّ فيكي لأنو هالنوع من التعنيف برفضوا بقوّة .. خليكي قويّة . بحبك".