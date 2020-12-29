زينة عن خوفها من فيروس كورونا:"موبايلي سماعته باظت من كتر ما برش كحول عليه"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة زينة، عن خوفها الشديد من الإصابة فيروس كورونا ، مُوضحة أن هاتفها الشخصي تعطل بسبب تعقيمه الدائم له.

وأضافت زينة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "et بالعربي": "الموبايل سماعته باظت من كتر ما برش كحول عليه، لما خلاص حاسة إن الموبايل هيضربني بالقلم على وشي، مرعوبة من كل حاجة أنا بدأت ارش الكحول على وشي كمان، بغسله وبرشه مش عارفة أعمل إيه".

وأوضحت زينة أنها تدرس حاليًا في كلية الحقوق، موضحة أنها ذهبت لأداء ثلاثة امتحانات بعد نشرها منشور "ادعولي عندي إمتحانات ذاكرت وتعبت بجد".

وقالت زينة أن ما دفعها للدراسة في كلية حقوق جامعة عين شمس بعد تخرجها من كلية التجارة جامعة حلوان، هو لرغبتها الشديدة في مساعدة الناس بسبب المبالغ الكبيرة التي يطلبها المحاميون بصورة غير إنسانية من البسطاء.

وفي سياق آخر، تُشارك زينة في فيلم "النهاردة يوم جميل" مع باسم سمرة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومن إخراج نيفين شلبي.