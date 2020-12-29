نوال الكويتية تتلقى لقاح فيروس كورونا بابتسامة ورضا

القاهرة - محمد ابراهيم - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفنانة ​نوال الكويتية​ وهي تتلقى اللقاح الخاص بفيروس كورونا، وظهرت بالفيديو وهي جالسة في أحد المختبرات ويقوم أحد الممرضين باعطاءها اللقاح.

وظهرت بالفيديو ومرسوم على وجهها ملامح الرضا والارتياح، وتلقت اللقاح ببسمة ولاقى الفيديو الكثير من التعليقات للفنانة نوال البعض منهم عبر عن خوفه من اللقاح والبعض الآخر شكرها على التشجيع.

يذكر أن نوال عبرت عن إشتياقها لمحبيها، عبر طرحها أغنيتها مؤخراً "كان ياما كان"، في قناتها الرسمية على "يوتيوب". الأغنية من كلمات شموخ العقلا (العالية)، ألحان ياسر بو علي، توزيع هشام السكران، هندسة صوت منتظر، إيقاع إبراهيم حسن، ومكس جاسم محمد.