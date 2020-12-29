زين العمر يمازح جمهوره بمناسبة العام الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - توجه الفنان اللبناني ​زين العمر​ برسالة طريفة لمتابعيه عبر صفحته الخاصة على موقع تدوين التغريدات تويتر، وذلك قبل أيام من حلول العام الجديد 2021.

وعلق عليها قائلا:" ما بدي تجي السنة الجديدة وفي زعل بيني وبين حدا !!! إعتذروا مني"، وأرفق زين الرسالة بصورة بدا فيها وهو يضحك بطريقة عفوية، ولاقت الصورة إعجاب عدد من متابعيه.

يذكر أن زين قد نشر مؤخراً صورة له برفقة والده، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيها عن محبته الكبيرة له، و علّق على الصورة قائلاً: "رغم أني لم أضُمكَ اليوم لكن في صدري شيئاً منك لا ليس حنين بل هي روحي لك أبي انت تاج راسي.