إيناس الدغيدي تُعلن عن تعافيها من فيروس كورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت المخرجة إيناس الدغيدي، عن شفائها من فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت إيناس الدغيدي صورة لها، وعلقت عليها قائلة:"بشكر كل أصحابي أني الحمد لله بقيت بخير، وأني لم أذهب إلى أى مستشفيات، وأن قضيت فترة العزل في بيتي ، وبحمد ربنا على كل شئ، وبدعي لكل الناس ربنا يحميهم من الفيروس اللعين ده، وسنة سعيدة عليكم يارب بالصحة والسعادة".

وكانت المخرجة إيناس الدغيدي قد أعلنت مؤخرًا عن إصابتها بفيروس كورونا، مُشيرة إلى أنها لم تعرف مصدر العدوى، فهي لم تتواجد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 سوى يوم واحد فقط، وهو يوم عرض فيلم" حظر تجول "لإلهام شاهين، وكان معها يسرا ووائل الإبراشي.