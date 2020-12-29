أماني السويسي تطرح فوبيا وتحقق بها نجاحات كبيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” فيديو كليب جديد للفنانة التونسية أماني سويسي بعنوان “فوبيا” عبر قناة الشركة الرسمية في موقع “يوتيوب”.

تولى إخراج الكليب عادل سرحان، وشهد العمل فكرة مميزة مدعمة بلوحة غنائية راقصة تحمل جرعة كبيرة من الفرح والإيجابية.

أغنية “فوبيا” باللهجة المصرية من كلمات سيد حسن، وألحان سامر أبو طالب وتوزيع وميكس تميم، تقدّم من خلالها أماني السويسي رسالة إجتماعية، لكل إمرأة.

يذكر أن الكليب حقق انتشارًا لافتًا في الساعات الماضية وحصد نسل مشاهدة مرتفعة عبر القناة الرسمية لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب”.