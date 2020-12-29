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شهيرة تكشف عن تفاصيل لقائها الأول مع محمود ياسين وتُعلق:"وحشتني"

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القاهرة - محمد ابراهيم - استعادت الفنانة شهيرة ذكريات لقائها الأول مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين أمام الكاميرا، في فيلم "صور ممنوعة"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

نشرت شهيرة صورة جمعتها بزوجها الفنان الراحل محمود ياسين، وعلقت عليها قائلة:"أول لقاء بيني وبين حبيبي كان أمام الكاميرا في فيلم صور ممنوعة وكانت النظرة الأولى البريئة لفتاة صغيرة عاشت معها لليوم سنوات طويلة، وحشتني".

يُشار أن الفنان محمود ياسين، قد فارق دنيانا يوم 14 أكتوبر 2020، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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